Шоу «Маска-6» продолжается – кого спасла Валерия, а кого выгнали в 3-й серии Евгения КомароваШоу «Маска-6» продолжает удивлять зрителей – в Сети рассказали, кого выгнали, а кого спасла Валерия в 3-й серии.