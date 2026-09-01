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Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» против «Монцы», «Удинезе» сыграет с «Венецией» в среду, «Кальяри» примет «Верону» в четверг

В Кубке Италии пройдут матчи 2-го раунда. Во вторник « Парма » примет « Кремонезе », « Торино » сыграет с «Монцей».

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