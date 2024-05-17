Страна готовится ко Дню России: расписание выходных в июне 2024 года Елена ГалицкаяИюнь 2024 года обещает стать насыщенным для россиян благодаря государственному празднику — Дню России, который отмечается 12 июня.
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