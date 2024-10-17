Путин высказался против коммерциализации детского спорта в России

В России необходимо пресечь коммерциализацию детского спорта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем в Уфе, сообщает РИА Новости.
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