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Вечерний Новосибирск

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Новосибирец ответил в суде за 127 фальшивых продаж стройматериалов

Новосибирец ответил в суде за 127 фальшивых продаж стройматериалов

Как установил суд, в 2024 году неизвестный создал преступную группу для хищения денег у граждан. Аферисты размещали на сетевых площадках липовые объявления о продаже строительных материалов.

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