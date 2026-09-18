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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область получит дополнительные деньги на развитие кампусов

Новосибирская область получит дополнительные деньги на развитие кампусов

«В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по всей стране создаются современные университетские кампусы.

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