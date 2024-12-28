Жители Нижнего Тагила рискуют остаться с зараженной водой из-за аварии. Документ

В Нижнем Тагиле 28 декабря произошла авария на канализационном водоводе реки Гальянка, которая создает угрозу загрязнения воды в Тагильском пруду, обеспечивающем «Уралвагонзавод» и горожан горячим водоснабжением.
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