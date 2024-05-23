SpaceX запустила в космос первую партию спутников-шпионов нового поколения

Посадка первой ступени Falcon 9 в рамках миссии NROL-146 / © SpaceX По запросу NRO SpaceX не показала, как верхняя ступень ракеты выводит полезную нагрузку на орбиту, и прекратила трансляцию после приземления первой ступени.
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