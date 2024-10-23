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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Народный шериф с улицы Свободы в свои 80 рассекает на роликах

Народный шериф с улицы Свободы в свои 80 рассекает на роликах

Первая поездка состоялась в конце октября Леонида Александровича Олейника с улицы Свободы жители района Покровское-Стрешнево давно все знают как народного шерифа, ведь так он сам себя нередко называет в шутку.

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