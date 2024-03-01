В Твери полицейские приняли участие в круглом столе по противодействию деструктивным идеологиям в молодёжной среде

В Тверском государственном медицинском университете состоялся круглый стол, участниками которого стали представители образовательных учреждений, Министерства молодёжной политики Верхневолжья и сотрудники УМВД России по Тверской области.
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