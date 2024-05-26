В Екатеринбурге девушка упала с самоката и впала в кому. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 26 мая ранним утром на улице Амундсена у дома номер 68.
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