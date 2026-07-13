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Эксперт Чеккарелли о Расселле и Антонелли: «Баррикелло страдал в паре с Шумахером. Подсознательно Джордж признает превосходство Кими»

Основатель Formula Medicine и эксперт по подготовке пилотов «Формулы-1» Риккардо Чеккарелли считает, что Гран-при Великобритании стал тревожным сигналом для гонщика « Мерседеса » Джорджа Расселла , несмотря на отыгрыш очков у напарника Андреа Кими Антонелли .

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