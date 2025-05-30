Профориентационная встреча об обучении в Академии МЧС прошла в Останкинском

Регулярные профориентационные встречи учащихся с сотрудниками Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве помогают школьникам округа узнать всё необходимое об обучении в Академии ГПС МЧС России: от правил поступления и вступительных экзаменов до перечня документов.