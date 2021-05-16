Славянская доктрина

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Крещение Руси: величайшая точка бифуркации в истории

Крещение Руси: величайшая точка бифуркации в истории

Вячеслав Шпаковский «Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?Они же рассуждали между собою:если скажем: «с небес», то Он скажет нам:«почему же вы не поверили ему?»(Евангелие от Матфея 21:25)   «Не секрет и то, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично патронирует обе стройки, выезжая периодически на каждую из них, понимая, что духовное единение россиян, пусть и исповедующих разные религиозные взгляды, это одно из ключевых системообразующих звеньев России, делающих нацию – Нацией, а не географической территорией центробежных негативных процессов».

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Юрий Ильинов
МИХАИЛ ШЕИН. ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ГЕРОЙ? Михаил Шеин - один из забытых героев русской истории. Его судьба - яркий пример, как переменчива фортуна и как может власть раздавить даже своего верного слугу. Воевода, полководец, он возглавлял оборону Смоленска в 1609-1611 годах, во время польско-литовской интервенции. После сдачи 8 лет провел в польском плену, где его подвергали различным пыткам. Потом вернулся домой, был любимчиком самого царя - Михаила Романова. А потом - после очередного неудачного похода на Смоленск - этот самый царь вместе с боярами решил избавиться от Михаила Шеина Воеводу обвинили в измене, якобы он продался полякам и специально "завалил" поход , и казнили на Красной площади... Виноват ли Михаил Шеин в неудаче под Смоленском? И был ли он предателем? Свое мнение есть у известного скульптора Ивана Коржева - внука легендарного советского художника Гелия Коржева. Он подробно изучал историю воеводы, считает, что его казнили незаслуженно и сейчас работает над памятником Михаилу Шеину.... https://www.youtube.com/watch?v=qEhBICDJgNw

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