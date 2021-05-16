Крещение Руси: величайшая точка бифуркации в истории

Вячеслав Шпаковский «Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?Они же рассуждали между собою:если скажем: «с небес», то Он скажет нам:«почему же вы не поверили ему?»(Евангелие от Матфея 21:25) «Не секрет и то, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично патронирует обе стройки, выезжая периодически на каждую из них, понимая, что духовное единение россиян, пусть и исповедующих разные религиозные взгляды, это одно из ключевых системообразующих звеньев России, делающих нацию – Нацией, а не географической территорией центробежных негативных процессов».