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Мода и Шоу-бизнес

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Дочь Кокшенова начала общаться с внебрачной сестрой только после смерти отца

Дочь Кокшенова начала общаться с внебрачной сестрой только после смерти отца

Алевтина Вокрош, младшая дочь легендарного актера Михаила Кокшенова, рассказала, что после его ухода познакомилась с его внебрачной дочерью Алисой и теперь поддерживает с ней теплые отношения.

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