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Газета «Культура»

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Михаил Швыдкой: Россия не намерена удовлетворять претензии ЕС по вопросам культурного наследия

Михаил Швыдкой: Россия не намерена удовлетворять претензии ЕС по вопросам культурного наследия

Специальный представитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества, Михаил Швыдкой, заявил, что Россия не будет учитывать требования Европейского парламента о возврате румынского золота.

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