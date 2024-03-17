Михаил Швыдкой: Россия не намерена удовлетворять претензии ЕС по вопросам культурного наследия

Специальный представитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества, Михаил Швыдкой, заявил, что Россия не будет учитывать требования Европейского парламента о возврате румынского золота.
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