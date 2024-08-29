На фоне задержания Дурова мошенники начали активно атаковать пользователей Telegram

Ситуация вокруг Павла Дурова также привлекла внимание мошенников. Как выяснили «Известия», аферисты уже воспользовались последними новостями, чтобы «обкатать» на пользователях Telegram несколько новых схем обмана.
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