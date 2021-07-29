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Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 29 июля

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 29 июля

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Британский фунт вчера застрял в боковом канале и до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам не демонстрировал абсолютно никакой динамики.

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