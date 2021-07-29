Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 29 июля

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 29 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Британский фунт вчера застрял в боковом канале и до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам не демонстрировал абсолютно никакой динамики.