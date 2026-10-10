smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Росатом выиграл в суде спор по контракту на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Росатом выиграл в суде спор по контракту на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Решение признать незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» принял Международный арбитражный суд ICC, заявил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, сообщает 10 октября газета «Страна Росатом» в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым