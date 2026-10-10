Росатом выиграл в суде спор по контракту на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Решение признать незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» принял Международный арбитражный суд ICC, заявил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, сообщает 10 октября газета «Страна Росатом» в Telegram-канале.
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