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Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: «Вывести в чемпионки испанскую солистку при абсолютном техническом превосходстве белоруски – это жесть»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о результатах женской технической программы соло в синхронном плавании на чемпионате Европы.

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