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Boerse Stuttgart Digital и Tradias завершили слияние

Boerse Stuttgart Digital и Tradias завершили слияние

Boerse Stuttgart Digital и институциональная криптотрейдерская фирма Tradias завершили слияние после прохождения необходимой процедуры контроля над собственностью, создав объединенное подразделение в области инфраструктуры цифровых активов с примерно 300 сотрудниками.

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