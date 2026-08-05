Boerse Stuttgart Digital и Tradias завершили слияние

Boerse Stuttgart Digital и институциональная криптотрейдерская фирма Tradias завершили слияние после прохождения необходимой процедуры контроля над собственностью, создав объединенное подразделение в области инфраструктуры цифровых активов с примерно 300 сотрудниками.
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