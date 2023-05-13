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Бобровский стал лишь вторым вратарем в истории «Флориды», который отразил в одном матче плей-офф не менее 50 бросков

Бобровский стал лишь вторым вратарем в истории «Флориды», который отразил в одном матче плей-офф не менее 50 бросков

Сергей Бобровский в пятом матче серии плей-офф с «Торонто» отметился уникальным достижением. В ночь на 13 мая в Торонто прошел пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции, в котором «Торонто» принимал «Флориду Пантерз».

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