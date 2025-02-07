Эксперт: Европе придется «раскошелиться», чтобы не согреваться молитвами будущей зимой

Правительство Германии обдумывает возможность потратить сотни миллионов евро, возможно, даже миллиарды, на закупку природного газа по любой цене для восстановления израсходованной энергетической подушки страны.
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