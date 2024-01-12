Медведев сообщил, сколько контрактников набрали в армию в 2023 году

В 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ было привлечено более 500 тыс. человек. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания, видео опубликовано на странице в соцсети «ВКонтакте».