Спасатели ищут пропавшего рыбака в Тайшетском районе

На севере Иркутской области проходит спасательная операция. Сотрудники МЧС ищут пропавшего рыбака. 12 января в пожарно-спасательную службу области сообщили о том, что житель посёлка Венгерка еще 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур.
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