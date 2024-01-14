Спасатели ищут пропавшего рыбака в Тайшетском районе

На севере Иркутской области проходит спасательная операция. Сотрудники МЧС ищут пропавшего рыбака. 12 января в пожарно-спасательную службу области сообщили о том, что житель посёлка Венгерка еще 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур.