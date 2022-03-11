Парламентская газета

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РФ запросила заседание СБ ООН из-за биолабораторий США на Украине

РФ запросила заседание СБ ООН из-за биолабораторий США на Украине

Россия запросила проведения заседания Совета Безопасности ООН на 11 марта, чтобы обсудить на нем деятельность США в биологических лабораториях на территории Украины, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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