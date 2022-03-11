РФ запросила заседание СБ ООН из-за биолабораторий США на Украине

Россия запросила проведения заседания Совета Безопасности ООН на 11 марта, чтобы обсудить на нем деятельность США в биологических лабораториях на территории Украины, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Россия запросила проведения заседания Совета Безопасности ООН на 11 марта, чтобы обсудить на нем деятельность США в биологических лабораториях на территории Украины, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Свежие комментарии