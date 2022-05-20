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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу

Поговаривают, что Сергей Шнуров спал с Оксаной Акиньшиной перед разводом. Знакомая актрисы Оксаны Акиньшиной заявила, что звезда «Стиляг» встречалась со своей первой любовью музыкантом Сергеем Шнуровым, когда певец развелся с женой Матильдой.

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