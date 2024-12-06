Вместе со СВОими: как пройдет прямая линия Владимира Путина в 2024 году

Образование, социальная политика, эффективность государственного управления, вопросы ценностей могут стать центральными темами на будущей прямой линии с Владимиром Путиным, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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