РБК: замглавы ФТС Давыдов объявил о падении объемов импорта в Россию до уровня 2020 года

Первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в беседе с РБК сообщил, что импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств.
Первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в беседе с РБК сообщил, что импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств.
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