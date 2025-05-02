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Китай

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Си Цзиньпин призывает молодежь активно брать на себя ответственность в продвижении китайской модернизации

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, в которой он призывает молодежь в новую эпоху смело брать на себя ответственность в продвижении китайской модернизации будет опубликована в четверг.

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