Си Цзиньпин призывает молодежь активно брать на себя ответственность в продвижении китайской модернизации

Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, в которой он призывает молодежь в новую эпоху смело брать на себя ответственность в продвижении китайской модернизации будет опубликована в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)