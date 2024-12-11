Правительство снизит наценки на автомобили

Россиян избавят от больших наценок на автомобили. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 11 декабря сообщил о выделении дополнительных средств на льготное кредитование для покупателей отечественных машин.
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