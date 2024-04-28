Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Гончаров
    Что хотели, то и получают и нечего истерить, не поставляйте и не получайте.Столтенберг в ист...
  • Юрий Сидоров
    Да пусть абдурахманы пашут свои горы, степи и пески. Вони и воплей меньше будет.Таджикистан вновь...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    В свое время при социализме начали осваивать целину , залог дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства в ...Таджикистан вновь...

"Когда он уедет?" Блинкен оказался для Си хуже незваной тещи

"Когда он уедет?" Блинкен оказался для Си хуже незваной тещи

Визит Госсекретаря США в Китай - это тот самый случай, когда оценивать стоит не по тому, о чем говорили и что решили, а как было все обставлено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх