Снова не по методичкам: британцы назвали армию РФ неправильной и повторили ошибку немцев

НП

Наталья Павлова

Однако наше "неправильное" войско взашей гнало с нашей земли все "правильные" европейские (и не только) войска, от тевтонских рыцарей до гитлеровцев. И Антанту вашу из "правильных" войск "неправильная" Красная Армия изгнала. Гнали, гоним и гнать будем всех таких вот "правильных", только суньтесь.