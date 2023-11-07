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Снова не по методичкам: британцы назвали армию РФ неправильной и повторили ошибку немцев

Снова не по методичкам: британцы назвали армию РФ неправильной и повторили ошибку немцев

Не успели мы отойти от гениальнейшего совета бундесвера объезжать минные поля (почему бы сразу не перепрыгнуть?), как Европа отожгла снова.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Однако наше &quot;неправильное&quot; войско взашей гнало с нашей земли все &quot;правильные&quot; европейские (и не только) войска, от тевтонских рыцарей до гитлеровцев. И Антанту вашу из &quot;правильных&quot; войск &quot;неправильная&quot; Красная Армия изгнала. Гнали, гоним и гнать будем всех таких вот &quot;правильных&quot;, только суньтесь.
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