Снова не по методичкам: британцы назвали армию РФ неправильной и повторили ошибку немцев

Не успели мы отойти от гениальнейшего совета бундесвера объезжать минные поля (почему бы сразу не перепрыгнуть?), как Европа отожгла снова.
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