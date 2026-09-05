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В РПЦ дали совет, как отучить школьников от сквернословия

В РПЦ дали совет, как отучить школьников от сквернословия

Священник призвал родителей учить детей правильным речевым привычкам и читать специальную молитву Протоиерей Александр Добродеев, председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, в беседе с РИА Новости поделился рекомендациями для родителей по борьбе со сквернословием среди школьников.

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