Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов

Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Открытый список поможет вразумить недобросовестных отцов, сообщила семейный юрист Анна Фролова в беседе с «Национальной службой новостей».
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