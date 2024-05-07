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Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов

Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов

Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Открытый список поможет вразумить недобросовестных отцов, сообщила семейный юрист Анна Фролова в беседе с «Национальной службой новостей».

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