Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Рухнули, как домино". Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены

"Рухнули, как домино". Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены

%Флаг Германии© flickr.com / fdecomite Германия доживает свои последние дни в статусе мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия в стране многих предприятий, а также общего упадка, вызванного конкуренцией с США и Китаем, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа, передает агентство Bloomberg.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Не нужны дивизии, корпуса и армии. Достаточно поставить главным послушного дебила. Он справится !!!
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17 час.

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