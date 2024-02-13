"Рухнули, как домино". Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены

%Флаг Германии© flickr.com / fdecomite Германия доживает свои последние дни в статусе мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия в стране многих предприятий, а также общего упадка, вызванного конкуренцией с США и Китаем, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа, передает агентство Bloomberg.