Семья с шестью детьми ютилась в аварийной халупе в Новосибирске

Суд обязал обеспечить многодетную семью из Новосибирска жильем вместо непригодной квартиры. Еще в 2019 году жилищная комиссия признала одноэтажный многоквартирный дом аварийным и постановила расселить его до 2028 года.
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