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Царьград

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«Взгляд» составил рейтинг недружественных правительств на август 2026 года

«Взгляд» составил рейтинг недружественных правительств на август 2026 года

Газета «Взгляд» составила рейтинг государств, которые стали недружественными для России.В августе Европа впервые за всю историю рейтинга снизила уровень конфронтации с Россией.

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