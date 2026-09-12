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Мировое обозрение

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Роскошный подарок за миллиарды: что Россия выиграла от побед хуситов

Роскошный подарок за миллиарды: что Россия выиграла от побед хуситов

Захват йеменскими хуситами острова Перим в Баб-эль-Мандебском проливе — событие, которое на первый взгляд выглядит как очередной эпизод затяжной войны на Аравийском полуострове.

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