Власти намерены продлить эксперимент по внедрению в России исламского банкинга. Об этом заявил главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.
В Госдуме оценили перспективы исламского банкинга в России
Комментарии
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147683 Сероев
Какой бедный русский язык Словечко-то взяли дерьмократическое А русскому меньшенству х.....пинг по прежнему
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17 час.
StarPer
Скоро будем жить по шариату, разделимся на мелкие княжества, как в старину и тут нас возьмут голыми руками "партнёры", давай власть продолжай в этом же духе.
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14 час.
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