Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.

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