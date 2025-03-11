БлокнотРУ Заместитель муфтия в Ставропольском крае поддержал кровавые события в Сирии. На это обратил внимание эксперт Юрий Подоляка.
Зачем они это делают? Подоляка рассказал о поддержавшем боевиков в Сирии заместителе муфтия в Ставрополье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Отставной офицер, воевавший в Сирии, на допросе спросил пленного джихадиста: как вас завербовали в «Аль-Каиду», где и при каких обстоятельствах? Оказалось – в молельной комнате в Риме! Любой специалист скажет, что все такие молельные комнаты находятся под присмотром спецслужб.
Ответить
11 час.
Виктор Онегин
Удивительно,мы только возмущаемся.А что на такие действия у России нет закона?! Если нет необходимо не отлагая принять. Кем бы не были и какого вероисповедания нет такого закона безнаказанно резать людей. Если муфтия поддерживает резню, тогда кто он?
Ответить
11 час.
тн
татьяна неструева
у нас мусульмане могут говорить и делать что хотят . нельзя их обижать . и они всегда правы .
Ответить
11 час.
Свежие комментарии