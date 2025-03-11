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Зачем они это делают? Подоляка рассказал о поддержавшем боевиков в Сирии заместителе муфтия в Ставрополье

Зачем они это делают? Подоляка рассказал о поддержавшем боевиков в Сирии заместителе муфтия в Ставрополье

БлокнотРУ Заместитель муфтия в Ставропольском крае поддержал кровавые события в Сирии. На это обратил внимание эксперт Юрий Подоляка.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Отставной офицер, воевавший в Сирии, на допросе спросил пленного джихадиста: как вас завербовали в «Аль-Каиду», где и при каких обстоятельствах? Оказалось – в молельной комнате в Риме! Любой специалист скажет, что все такие молельные комнаты находятся под присмотром спецслужб.
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11 час.
Виктор Онегин
Удивительно,мы только возмущаемся.А что на такие действия у России нет закона?! Если нет необходимо не отлагая принять. Кем бы не были и какого вероисповедания нет такого закона безнаказанно резать людей. Если муфтия поддерживает резню, тогда кто он?
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11 час.
тн
татьяна неструева
у  нас мусульмане могут говорить и делать что хотят .  нельзя  их обижать  .  и они  всегда правы  .
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11 час.
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