Зачем они это делают? Подоляка рассказал о поддержавшем боевиков в Сирии заместителе муфтия в Ставрополье

Владимир Соловьев Отставной офицер, воевавший в Сирии, на допросе спросил пленного джихадиста: как вас завербовали в «Аль-Каиду», где и при каких обстоятельствах? Оказалось – в молельной комнате в Риме! Любой специалист скажет, что все такие молельные комнаты находятся под присмотром спецслужб.

Виктор Онегин Удивительно,мы только возмущаемся.А что на такие действия у России нет закона?! Если нет необходимо не отлагая принять. Кем бы не были и какого вероисповедания нет такого закона безнаказанно резать людей. Если муфтия поддерживает резню, тогда кто он?