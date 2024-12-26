Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Тунгуска» сбила украинский дрон в небе Херсонской области

«Тунгуска» сбила украинский дрон в небе Херсонской области

Расчет ЗПРК «Тунгуска» сбил разведывательный дрон ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об уничтожении вражеского беспилотника зенитчиками группировки войск «Днепр» сообщило Министерство обороны России.

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