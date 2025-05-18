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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ´Вместе за здоровую и крепкую семью´. Бобруйская городская поликлиника №3 провела тематические мероприятия.

Акция ´Вместе за здоровую и крепкую семью´. Бобруйская городская поликлиника №3 провела тематические мероприятия.

В УЗ ´Бобруйской городской поликлинике №3´ 15 мая, в Международный День семьи, в рамках реализации проекта ´Движение к целям устойчивого развития: профориентационной работы, для учащихся старших классов и школ №6 .

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