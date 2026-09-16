Суд освободил водителей, обвинявшихся в причастности к операции "Паутина"

Одна из фур, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области, 2025 год (кадр из видео) © Канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Мосгорсуд освободил из СИЗО четырех дальнобойщиков, которые, по данным СК, связаны с атакой беспилотников на российские военные аэродромы в рамках украинской операции «Паутина» 1 июня 2025 года.
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