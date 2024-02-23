Мигранты метят территорию: Музоффар с ружьём показал, кто хозяин в Челябинске

Николай Смирнов

Все эти мигранты дикари, не понимающие и не желающие признавать законы России, они понимают только силу. Если же граждане России отвечают на силу силой, продажные полицаи и судьи обвиняют их в преступлениях. Пока в России будет антирусская продажная судебная система грязные дикари будут куражится и метить территорию. Или настанет день, когда русский народ возьмётся за оружие, тогда мало никому не покажется, ни дикарям, ни продажным судейским чиновникам.