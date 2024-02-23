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Мигранты метят территорию: Музоффар с ружьём показал, кто хозяин в Челябинске

Мигранты метят территорию: Музоффар с ружьём показал, кто хозяин в Челябинске

После сильного снегопада житель Челябинска решил очистить въезд на свой участок, аккуратно складывая снег у своего забора.

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Комментарии
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Николай Смирнов
Все эти мигранты дикари, не понимающие и не желающие признавать законы России, они понимают только силу. Если же граждане России отвечают на силу силой, продажные полицаи и судьи обвиняют их в преступлениях. Пока в России будет антирусская продажная судебная система грязные дикари будут куражится и метить территорию. Или настанет день, когда русский народ возьмётся за оружие, тогда мало никому не покажется, ни дикарям, ни продажным судейским чиновникам.
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6 час.
mullonen
Ну... а стрельбу в школах устраивают приезжие или свои, родненькие?
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3 час.
Владимир Тойвонен
Пропустил одно слово &quot;..и НЕ должны..&quot;
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3 час.

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