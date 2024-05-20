Смена тренда: какие депозиты теперь выбирают вкладчики

Спрос во вкладах перераспределился по итогам апреля — продолжился рост интереса к депозитам до полугода, а к вкладам от года, наоборот, стал снижаться, показала статистика использования фильтров поиска вкладов через сервис Банки.
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