Как стоит относиться к версии Сеймура Херша о закулисных переговорах по Украине

Возможно, главной сенсацией последнего времени, от которой «бомбануло» у российской патриотической общественности, стала публикация известного американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, поведавшего некие инсайды о якобы ведомых на уровне высшего военного руководства России и Украины мирных переговорах.
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