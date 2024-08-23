Пентагон отказался признать поддержку США действий ВСУ в Курской области

США по-прежнему имеют вопросы относительно целей и задач украинских Вооруженных сил (ВСУ) в Курской области, несмотря на разъяснения со стороны Киева, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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