Боец ВСУ выдавал себя за погибшего курянина: шокирующее признание пленного

Украинский военный жил под именем убитого мирного жителя.Русские военные задержали в Суджанском районе Курской области бойца ВСУ Владимира Бережных, который два дня выдавал себя за погибшего местного жителя.
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